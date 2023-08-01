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أخبار البلد

استقلال الصحافة تثمن دور النقيب في الخروج بمكتسبات من هيئة التأمينات للصحفيين

صدى البلد

أشادت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بالتوصيات التى خرج بها لقاء الزميل خالد البلشى، نقيب الصحفيين، مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، اليوم.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن القضايا التأمينية التى عرضها الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين، على اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، تمثل ملفات هامة لمئات الصحفيين، الذين توقفت ملفاتهم التأمينية منذ 2012، لأسباب لا تعود إليهم، وإنما بالمؤسسات الصحفية التى ينتمون إليها، والتى تعثر بعضها، وتوقف البعض الآخر عن الصدور.

وأعرب «العدل» عن أمله، وهو أمل مئات الصحفيين يعانون منذ عشرات السنين من توقف الملفات التأمينية، أن تتحول التوصيات التى خرج بها لقاء «البلشى» و«عوض» إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، خاصة وأن مئات الصحفيين حصلوا على وعود مؤكدة، من نقباء ومجالس سابقة، غير أنها ذهبت أدراج الرياح، وظل الصحفيون، أصحاب الأزمة يعانون من هذا الملف، الذى وصل إلى حد حرمانهم من مجرد الحصول على «برنت» من مكتب التأمينات.

أكد «العدل» أن فكرة إمكانية الصحفى، شراء مدد تأمينية، واستمرار الملف التأمينى بغض النظر عن مديونية المؤسسة التابع لها، وفتح مكتب دائم للتأمينات بمقر النقابة، يمثل كل هذا خطوات إيجابية نحو حلحلة ملف انتظره الصحفيون أصحاب المشكلة، ولايزالون، منذ عشرات السنين، حتى طالت آثاره السلبية، الصحفيين فى حياتهم، وبعد مماتهم فيما يتعلق بالمعاشات.

وأثنى «العدل» على جهود نقيب الصحفيين الزميل خالد البلشى، التى تأتى تعبيرا عن معاناة الصحفيين ومشاكل المهنة، مؤكدة دعم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تلك الجهود، التى من شأنها حل كثيرا من مشاكل الصحفيين والمهنة العالقة.

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