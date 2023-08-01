خطة سرية.. بوليتيكو تفجر مفاجأة صادمة بشأن الوفاة المحتملة لـ زيلينسكي

أثارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، موضوع الوفاة المحتملة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والعواقب التي سيؤدي إليها هذا الحدث.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه رغم تبجح الرئيس الأوكراني نفسه وأنه لا يفكر في الأمر، فإن مسألة الأمن لها أهمية قصوى بالنسبة لحكومته.

وأضافت: “كانت كييف غاضبة في فبراير من العام الماضي عندما تسربت معلومات حول رحلة إلى بروكسل على الإنترنت قبل ثلاثة أيام من الوصول. وبالمثل، خشيت الحكومة البلغارية الشهر الماضي من إمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني بعد ظهور تفاصيل عنها في الصحافة”.

وتابعت: "رسميا، وفقا للدستور، خط الخلافة واضح”.

ونقلت “بوليتيكو” عن النائب الأوكراني ميكولا كنيازيتسكي، قوله: "عندما لا يستطيع الرئيس أداء واجباته، يتولى رئيس البرلمان الأوكراني مهامه".

وحذرت بوليتيكو من أنه في حين أن هذه النتيجة قد يكون لها تأثير محدود محليا بسبب الآراء المختلطة حول الرئيس الأوكراني والشعور القوي بالوحدة الوطنية، إلا أنها ستصدم مؤيدي كييف في الغرب، حيث ينظر إلى زيلينسكي على نطاق واسع على أنه رمز للمقاومة.