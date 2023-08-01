عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة سرية.. بوليتيكو تفجر مفاجأة صادمة بشأن الوفاة المحتملة لـ زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أثارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، موضوع الوفاة المحتملة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والعواقب التي سيؤدي إليها هذا الحدث.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه رغم تبجح الرئيس الأوكراني نفسه وأنه لا يفكر في الأمر، فإن مسألة الأمن لها أهمية قصوى بالنسبة لحكومته.

وأضافت: “كانت كييف غاضبة في فبراير من العام الماضي عندما تسربت معلومات حول رحلة إلى بروكسل على الإنترنت قبل ثلاثة أيام من الوصول. وبالمثل، خشيت الحكومة البلغارية الشهر الماضي من إمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني بعد ظهور تفاصيل عنها في الصحافة”.

وتابعت: "رسميا، وفقا للدستور، خط الخلافة واضح”.

خطأ فادح.. قرار كارثي من زيلينسكي يهدد وجود أوكرانيا

دمر البلاد.. ذعر في أوكرانيا بسبب قرارات زيلينسكي الكارثية

ونقلت “بوليتيكو” عن النائب الأوكراني ميكولا كنيازيتسكي، قوله: "عندما لا يستطيع الرئيس أداء واجباته، يتولى رئيس البرلمان الأوكراني مهامه".

وحذرت بوليتيكو  من أنه في حين أن هذه النتيجة قد يكون لها تأثير محدود محليا بسبب الآراء المختلطة حول الرئيس الأوكراني والشعور القوي بالوحدة الوطنية، إلا أنها ستصدم مؤيدي كييف في الغرب، حيث ينظر إلى زيلينسكي على نطاق واسع على أنه رمز للمقاومة.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا بوليتيكو الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتحتار| كليات تقبل من 50% علمي علوم 2023.. مصادر بـ «التعليم العالي» تكشف

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

هدد بفسخ عقده .. هل ينجح الزمالك في خطف مهاجم الأهلى؟

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يعرض واشنطن للخطر.. روسيا: استهداف أبراج "موسكو سيتي" كأحداث 11 سبتمبر

شاهد| رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد قواته في زابوريجيا

إعلان عاجل من الداخلية التركية بشأن جريمة قتل شنيعة هزت اسطنبول

الدفاع الروسية تعلن عن هجوم أوكراني لسفن أسطول البحر الأسود

الروس يدمرونها| مستشار سابق بالاستخبارات الأمريكية: الأسلحة الغربية تحترق في أوكرانيا

شاهد.. الرئيس الأمريكي يسير في شوارع مدينة ريهوبوث راكبا دراجة

البرلمان الصومالي يقر موازنة 2023 المعدلة

بالأرقام.. الحكومة الفلسطينية تعلن رفع أسعار المحروقات بداية من أغسطس

ترشيحاتنا

الكويت.. مجلس الأمة يقر قانونا بالسماح لمن أساء للذات الأميرية بالترشح للانتخابات

الحكومة: تم إتاحة 19 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة من مارس الماضي

خطة سرية.. بوليتيكو تفجر مفاجأة صادمة بشأن الوفاة المحتملة لـ زيلينسكي

خاص| إشادة صينية بدور الإعلام المصري.. صور

باحث: مهاجمة الرموز والثوابت الدينية تدفع الشاب إلى التطرف

خاص| أول صورة لوثيقة التعاون بين الإمارات والصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعار السجائر.. 3 طرق للإقلاع عن التدخين فورا

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة يسبب كارثة صحية

فيديو أثار ضجة.. وزير مالية النيجر يجهش بالبكاء| اعرف السبب

دراسة تحذر .. هذا النوع من الزيت يدمر الأمعاء ويسبب كوارث صحية

فيديو

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقف المعاش فورا في هذه الحالة.. تفاصيل موعد صرف شهر أغسطس

ضحايا الثانوية العامة.. طلاب أنهوا حياتهم بطرق مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ