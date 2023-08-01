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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة النصر في البطولة العربية

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن احتمالية انضمام ساديو ماني إلى نادي النصر السعودي قبل لقاء الزمالك.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "صحيفة الرياضية السعودية

قبل مواجهة الزمالك.. السنغالي ساديو ماني يلتحق بمعسكر النصر الليلة وينتظر أن ينتظم غدا في تدريبات الفريق".

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، سيوقع على عقود انضمامه إلى نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أكمل ساديو ماني الفحوصات الطبية في دبي وأصبح لاعبًا جديدًا في نادي النصر حيث سيتم توقيع العقود في وقت لاحق اليوم".

وأضاف: "يجرى حاليا تجهيز مستندات الصفقة".

وكانت صحفية الرياضية السعودية ذكرت أن النصر وضع اسم النجم السنغالي ساديو ماني، ضمن قائمته المشاركة في البطولة العربية.

وأشارت إلى أن قرار النصر جاء تحسبا للتوقيع مع ساديو في أي وقت خلال البطولة.

ويلتقي النصر مع الزمالك، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

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