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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بذور المشمش القاتلة.. فنان فلسطيني يروي معاناة صديقه مع تحدي "تيك توك"

محمد يونس
محمد يونس

أثارت مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" والتي تروج لاستخدام السيانيد لمعالجة حب الشباب مخاوف الأطباء وكذلك تحذيراتهم الشديدة، حيث ظهرت العديد من الحالات الخطرة التي راح أغلبها ضحية هذا التحدي.

من ضمن هذه الحالات، حالة لشاب فلسطيني، رواها صديقه الفنان محمد يونس، عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك، تحدث خلاله عن تجربه صديقه مع هذا التحدي.

تحدي بذور المشمش القاتلة

قال يونس، إنه اعتاد هو وصديقه تجربة التحديات المختلفة على تطبيق تيك توك كنوع من أنواع الترفيه وتقضية الوقت ومن ضمنها تحدي السيانيد أو بذور المشمش، إلا أنه كان لديه تصوير في هذا اليوم ولم يتمكن من تنفيذ التحدي.

لم ينتظر صديقه حتى ينتهي محمد يونس من التصوير وقام بتجربة تحدي بذور المشمش عبر بث مباشر على تيك توك، إلا أنه لم يكمل التحدي حيث بدأ في التعلثم والارتجاف حتى وقع مغشيا عليه خلال اللايف، وفقا لحديث يونس.

هرول الفنان الشاب على صديقه بعد مشاهدة ما تعرض له خلال البث المباشر، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء عملية له لاستخراج ما تناوله من هذه البذور السامة، حيث لا زالت حالته غير مستقرة.

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وحذر محمد يونس في ختام البث المباشر، من تجربة أي تحدي على تيك توك، خاصة وإن كان خطيرا مثل هذا التحدي، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع خطورة هذه البذور حتى قرأ عنها بعد ذلك وأدرك مدى خطورة هذا التحدي.

ونوه بأن هناك العديد من الحالات الخطرة التي عانت بسبب هذا التحدي، خاصة وأن البعض يوهم المتابعين بأن من يتناول هذه البذور تجعله يتخلص من حبوب الشباب والهالات السوداء وغيرها من مشاكل الوجه.

فيما يخشى الأطباء من أن الاتجاه الزائف لهذا التحدي، والذي حصد ملايين المشاهدات، قد يكون مميتًا.

ما خطورة بذور المشمش؟

مادة"الأميجدالين" الموجود بشكل طبيعي في بذور المشمش وبذور الكرز والمكسرات النيئة، تتحول إلى السيانيد بمجرد استهلاكه بكميات مركزة يهاجم القلب والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يقتل الإنسان في دقائق.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور نيل باتيل، من LloydsPharmacy Online Doctor:"بشكل عام ، الأطعمة التي تحتوي على السيانيد تميل إلى احتوائه بجرعات منخفضة جدًا لا داعي للقلق بشأنها. على سبيل المثال ، تحتوي بذور التفاح على كميات صغيرة من السيانيد ولكن ستحتاج إلى تناول 150 على الأقل في المرة الواحدة لتكون في خطر. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرا مع حبات المشمش، فالبذور الموجودة داخل حبة المشمش تحتوي على كميات كبيرة ".

وتستشهد هيئة سلامة الأغذية الأوروبية بأن حبات المشمش من مخاطر التسمم بالسيانيد، يمكن أن يتجاوز تناول أكثر من ثلاث حبات في جلسة واحدة المستوى الآمن الموصى به.

وأضاف الدكتور باتيل: "قد يكون هذا الاتجاه خطيرًا للغاية. تشمل الأعراض طويلة المدى للتسمم بالسيانيد الغيبوبة وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه وفقدان الوعي وإصابة الرئة والنوبات وحتى الموت".

تيك توك تحدي بذور المشمش محمد يونس مادة السيانيد بذور المشمش

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