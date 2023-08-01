طفرة كبيرة في الأنشطة الرياضية الجامعية تحت رعاية أيمن عاشور

شهدت المنافسات الرياضية في الجامعات حالة من النشاط الملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعد نجاح وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تحفيز طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف أنواعها علي ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تقام بالجامعات تحت رعاية وزير التعليم العالي.

وعلى المستوى الدولي والإقليمي تستعد وزارة التعليم العالي لتنظيم البطولة العربية للصالات والتي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل في لعبات كرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة، بخلاف استضافة بطولة العالم للجامعات لكرة اليد خلال العام المقبل ٢٠٢٤.

وكان الدكتور أيمن عاشور قد بدأ ولايته كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس للاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتحقيق نجاح باهر في تنظيم العديد من المسابقات الدولية في مقدمتها بطولة العالم للاسكواش للجامعات، بخلاف إبرام العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات مع عدد من الدول الأفريقية والعربية على مستوى الرياضة الجامعية

مما عاد بالنفع على تطور مستوي الأنشطة الرياضية في الجامعات، وزاد من إقبال طلبة الجامعات على ممارسة الرياضة تنفيذا لسياسة الدولة العامة بالاهتمام بالشباب وتوجيههم لما يفيد المجتمع.