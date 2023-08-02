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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنهوا حياته وفروا هاربين.. مصرع شخص بطلق خرطوش بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه على يد آخرين لخلافات بينهما بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة منية النصر يفيد بمصرع شخص بقرية ابو ذكرى التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعة وتبين وقوع  مشاجرة بالقرية ؛ على أثرها لقى  محمد محمد عبد القادر على  36 عاما مصرعه حيث أصيب بطلق خرطوش على يد كل من  محمد محمد عادل رشاد و السيد حموده صدقي  مقينى ذات القرية وتم نقل الجثـ ـة لمشرحه المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة .

فيما تكثف المباحث من جهودها لضبط المتهمين ، وجار تحرير المحضر اللازم.

بمنية النصر خلافات بينهما شخص مصرعه مستشفي المركزي مركز شرطة منية النصر مشرحة المستشفى وقوع مشاجرة منية النصر

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