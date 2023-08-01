الخارجية السويدية تعلن اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على قنصليتها بتركيا

أعلنت الخارجية السويدية أن المشتبه به في إطلاق النيران على سفارة السويد في تركيا قد اعتقل والسلطات التركية تحقق معه في الحادث.

وتابعت الخارجية السويدية أن القنصلية العامة على اتصال وثيق مع القنصلية الفخرية في إزمير والسلطات المحلية وفقاً لما نشرته فضائية "الحرة".

وكانت قد أفادت قناة “إن تي في” التركية، اليوم الثلاثاء، بإصابة موظف في القنصلية السويدية بمدينة إزمير التركية نتيجة هجوم مسلح على مبنى القنصلية.

ووفقا للمعلومات الأولية، تم تنفيذ الهجوم من قبل مواطن سوري، لم يكن راضيا عن وضع إصدار التأشيرات، حسبما ذكرت قناة “إن تي في” التركية.