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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

طبيب الساحل
طبيب الساحل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل طبيب الساحل الشهير الدكتور أسامة توفيق على يد زميله الطبيب و2 آخرين ودفنه في عيادة بمنطقة الساحل.

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تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بقتل طبيب الساحل، كان قد استلف من المجني عليه مبلغا من المال لإفتتاح عيادة أخرى غير عيادة الساحل  لكسب المال، وإعادتهم إلى صديقه المجني عليه فور الربح من العيادة.

وشرحت التحقيقات في قضية طبيب الساحل، أن المجني عليه الطبيب أسامة صبور كان على علم بعلاقة المتهم الأول والمتهمة الثانية المحامية، حيث تبين أن المتهمة الثانية حملت من المتهم الأول أكثر من مرة وأجهضتهم، وأتفق معها على خطف المجني عليه لسداد ديونه، حيث كانت النيابة العامة في القاهرة احالت المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من إتهامات بقتل الطبيب أسامة صبور طبيب الساحل.

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