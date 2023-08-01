عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يطلق ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ تضم مصادره المعلوماتية لدعم مهامه البحثية

صدى البلد

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نظام إدارة المعرفة KMS""، والذي يعد أول ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ موحدة تضم كافة مصادر البيانات والمعلومات بالمركز، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز لتدشين النظام الجديد، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي في إطار التحديث المستمر للبنية المعلوماتية للمركز، واستكمالاً لخطوات تطوير الجهود البحثية والمعرفية للمركز لتتواكب مع أبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث يتيح النظام الجديد إمكانية الربط المتكامل بين جميع قواعد البيانات بالمركز "النصية والإحصائية" وتحديثاتها الدورية المختلفة بما يدعم أداء المهام البحثية لمركز المعلومات.

وأضاف "الجوهري"، أن النظام الجديد يحقق التكامل بين مختلف موارد البيانات بالمركز ليوفرها داخل وعاء معرفي واحد، بما يحقق أفضل دعم للجهود البحثية المختلفة، مضيفًا أن تدشين "نظام إدارة المعرفة KMS" يأتي تتويجًا لجهود استمرت لنحو عام داخل المركز لوضع أسس ذلك النظام وإطلاقه، بما يعيد هيكلة البنية المعلوماتية للمركز.

وأوضح "الجوهري"، أن النظام الجديد جاء ليسهم في تطوير قاعدة بيانات إحصائية تم تدشينها منذ 20 عامًا مضت لتتكامل مع قواعد البيانات ونظم المعلومات المتاحة بالمركز، مضيفًا أن النظام يوفر سهولة البحث داخل الإصدارات البحثية واستخراج المؤشرات والبيانات المطلوبة بشكل فعال، بما يوفر الوقت والمجهود اللازم لإعداد التقارير والدراسات والإصدارات المختلفة، كأحد الأهداف الاستراتيجية للمركز.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حلمي، رئيس محور المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المحتوى المعرفي للنظام الجديد يضم قواعد بيانات إحصائية تحتوي على أكثر من 1300 عنصر بيان، بجانب 17 لوحة معلوماتية إلكترونية، كما يتيح النظام إمكانية الربط مع كافة قواعد البيانات النصية المتاحة بالمركز، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيخدم بيئة العمل الداخلية، كما يخدم العديد من الجهات الرسمية ذات الصلة خارج المركز.
 

كما أكد المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن النظام الجديد يتيح إمكانية عرض عناصر البيانات بشكل أكثر جاذبية وديناميكية وباستخدام أساليب عرض أكثر فعالية، علاوة على إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة المحتوى المعرفي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر ربطًا فعالاً مع اللوحات المعلوماتية التي دشنها المركز لعرض البيانات والمعلومات بشكل تفاعلي، مضيفًا أن هناك خطوات مستقبلية لتعزيز تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث وغيرها من الأدوات البحثية المتطورة.

وفي السياق نفسه، شهدت الورشة إجراء تجربة عملية على كيفية استخدام النظام الجديد، واستعراض مراحل الاستفادة من خدماته ومكوناته الرئيسية، بما يحقق أفضل إتاحة معلوماتية وبحثية لمختلف مخرجات المركز، وبما يدعم متخذ القرار في مختلف القضايا التنموية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ