عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوروبا تسابق الزمن لتخزين الغاز الطبيعي قبل الشتاء.. فيديو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يسابق المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الزمنَ لتخزين الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء القادم، وذلك، من أجل تجنب وقوع أزمة طاقة بالتزامن مع تحركهم نحو إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وفقا لتقرير شركة الاستشارات النرويجية رايستاد إينيرجي اعتبارا من الخامس والعشرين من يونيو.

ووفقا لتقرير أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد بلغ مخزون الغاز الطبيعي الأوروبي نحو 76% كمقارنة بـ56% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتتوقع رايستاد إينيرجي أن يفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% من هدف تخزين الغاز قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر القادم، بل ربما قد تمتلئ بعض مرافق التخزين قبل الشتاء.

التحرك الأوروبي لم يتوقف عند حد التخزين بل توسع ليشمل خططا استشارية للتكتل في البنية التحتية للغاز والنفط والطاقة النفطية تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030.

قطاع الطاقة الروسي

ومنذ العام الماضي 2022، فرضت أوروبا حزم عقوبات على قطاع الطاقة الروسي ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا التي تضررت على إثرها إيرادات موسكو النفطية وسط توقعات بأن تهوي إيرادات القطاع إلى النصف بنهاية العام الجاري.
 

الغاز الطبيعى الاتحاد الأوروبي الغاز قطاع الطاقة الروسي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: إجماع في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية

اللواء فؤاد علام يروي شهادته في قضية اغتيال الرئيس السادات

مجانا.. السكة الحديد توفر عربة جولف بمحطة مصر لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ أمريكا.. وهذا أول رد من وزيرة الخزانة

4 تهم.. العدل الأمريكية تستدعي ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا

نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

بث مباشر.. العالم يترقب ظاهرة القمر العملاق الليلة.. كيف تحدث؟

ندوة وتكريم.. المايسترو هاني فرحات في ضيافة صدى البلد | صور

شبه الأميرات.. إطلالات أثارت الجدل للبلوجر هدير النحاس

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ