محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية فى الأميرية ..غدا

تنظر غدا الخميس محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من موظف على المعاش أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 الف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام إدعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنهم من البنك المركزي يستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على ارصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.



