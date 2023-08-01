ثروت الخرباوي يكشف لأول مرة كواليس اعتصام رابعة الإرهابي المسلح

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، كواليس الاعتصام الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان جاء من كل المحافظات لميدان رابعة.



وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك حالات تعذيب لأي شخص يشك الإخوان فيه في الاعتصام المسلح برابعة.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن قوى الشر اتفقت مع الإخوان لعمل هذا الاعتصام وعمل حكومة موازية للحكومة المصرية، لافتا إلى أن كان هدفهم دخول قوات أجنبية لأرض مصر بهدف فك الاشتباك.