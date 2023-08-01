الجفاء الأسري.. نصيحة مهمة من دار الإفتاء لأولياء أمور طلاب الثانوية..فديو

كشف خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفاصيل ظاهرة الجفاء الأسري خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وقال خالد عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ظاهرة الجفاء الاسري تتنامى في بعض الأسر المصرية ".

وأضاف خالد عمران :" أولياء الأمور قد يشعرون بالخذلان بسبب عدم تحقيق الطالب نتيجة كبيرة في الثانوية العامة ومن هناك يظهر الجفاء الأسري ".

وأكمل خالد عمران :" على أولياء الأمور ألا ييأسوا ولا يشعروا بالضيق من نتيجة ابنهم إذا كانت غير مرضية بالنسبة لهم ".

ولفت خالد عمران :" على أولياء الأمور دعم أبنائهم مهما كانت نتيجة الثانوية العامة كي يستمرون في حياتهم ويحققون نجاحات في مجالات أخرى ".

وتابع خالد عمران :" الجفاء الأسري يؤثر على نفسية الأبن وذلك يجعله يشعر بالإحباط واليأس ".