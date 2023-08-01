التنسيق الإلكتروني.. نصيحة مهمة من التعليم العالي لطلاب الثانوية

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن هناك استعداد كامل من مكاتب التنسيق لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم في مقرات مكاتب التنسيق.

وقال السيد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ يوم السبت المقبل 5 أغسطس وحتى الأربعاء 9 أغسطس".

أضاف السيد عطا :" يمكن للطالب أن يسجل رغباته خلال المرحلة الأولى على مدار الـ 24 ساعة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق".

وتابع السيد عطا :" وزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي للطلاب للتعرف على كيفية تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق ".

واكمل السيد عطا :" على الطالب أن يسجل رغباته بطريقة صحيحة وسليمة ويمكن للطالب تعديل رغباته طوال فترة المرحلة الأولى ويتم الأخذ بأخر تعديل قام الطالب بإجرائه ".

ولفت السيد عطا :" على الطاب اختيار التخصص والكلية التي يرغب في الالتحاق بها والتي تتناسب مع متطلبات سوق العمل ".