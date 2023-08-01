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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذهب وفضة وملابس.. حبس لص سرق شقة سكنية بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة للتحقيقات، لاتهامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالنزهة وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها سرقة مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية والفضية و بعض الملابس .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق سابق لدى الشاكية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

بإستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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