أخبار الحوادث.. قضية جديدة لمرتضى منصور.. حركة التنقلات لضباط الشرطة

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، والتى جاءت كالتالى:

ذهب وفضة وملابس.. حبس لص سرق شقة سكنية بالنزهة



قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة للتحقيقات، لاتهامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.. وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

9 أغسطس.. نظر طلب مرتضى منصور رد 3 دوائر قضائية لمحاكمته



حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجارى لنظر 3 طلبات رد من المحامى مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة وتنظر الرد الدائرة الثانية مدنى مستأنف بالمحكمة فى القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادى ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة والكابتن أحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدى عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الشرقية



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية .

بالأسماء.. حركة تنقلات ضابط الشرطة في القليوبية



اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.