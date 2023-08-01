ركزوا وحافظوا على الرقم السري.. نصائح ذهبية من رئيس مكتب تنسيق الجامعات

إغلاق المرحلة الأولى يوم الأربعاء الساعة 7 مساء

أعلن الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات باجمالي 112 ألف و240 طالب وطالبة، اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام.



وقال السيد عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "ياريت طلاب المرحلة الذين ينطبق عليهم الحدود أن لا يتخلفوا عن التقديم في مرحلتهم المعنية".

رقم سري على الشهادة

وذكر رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أنه بداء من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق، ويمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة، مضيفًا:" هناك رقم سري على الشهادة وعلى الطلاب الحفاظ على هذا الرقم وعدم نقله لأحد، وهذه نصيحة هامة جدًا وركزوا شوية في كتابة الرغبات".

وشدد عطا، على نهاية المرحلة الاولى من التنسيق يوم الأربعاء الساعة 7 مساء.