البرازيل وبروناي| إلى أين ينوي الإخوان الذهاب بعد طردهم من تركيا؟

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان عايشين في اساطير في غاية الغرابة، مضيفا أن المرأة الاخوانية لها سطو كبير على الرجال.



وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاخوان هيفضلوا يتنقلوا من بلد إلى أخرى ويتهون في الارض، متابعا أن الاخوان يبحثون عن ماليزيا والبرازيل للذهاب إليها والهرب.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان يقوموا الان بعمل مفاوضات مع سلطات بروناي السلطان حسن البلقية للذهاب لها.

