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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث دستوري: اشتباكات مخيم عين الحلوة تسببت في تعطل عمل الجامعة اللبنانية

الدكتور خالد الخير
الدكتور خالد الخير باحث دستوري

قال الدكتور خالد الخير باحث دستوري ومدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثالث الجامعة اللبنانية، إن لبنان به أكثر من نصف مليون فلسطيني، لافتًا إلى أن مخيم عين الحلوة يعد من أكثر المخيمات الفلسطينية في لبنان تعقيدا.

 

وأضاف "الخير"، في لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: "المخيم تحول إلى ساحة حرب بين فتح والإسلاميين الذين ينتمون إلى جند الشام والذين شكلوا مجموعات ناشطة بالمخيم تحت اسم الشباب المسلم".

 

وتابع، أن المخيم يعيش حالة اكتظاظ سكاني مخيف، لافتًا إلى أن هذه الحالة تنطبق على أكثر المخيمات في لبنان: "هذه المعارك التي تحدث في بقعة صغيرة تؤدي إلى نتائج سيئة وخطيرة جدا على المستويين الاجتماعي والإنساني والمستوى النفسي".

 

وأكد، أن هناك من الفلسطينيين غادروا مخيم عين الحلوة إلى جهات أخرى، لافتًا إلى أن المعارك التي تحدث الآن تؤثر في المنطقة المحيطة، فقد أصبحت صيدا مشلولة برمتها، والجامعة اللبنانية أقفلت وبعض المتاجر والمحال والمؤسسات التجارية والمرافق العامة، وذلك بسبب مخيم عين الحلوة.
 

لبنان الدكتور خالد الخير كلية الحقوق الإسلاميين إيمان الحويزي

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