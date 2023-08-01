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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محمود حسن: تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يحظى بدعم مطلق من الرئيس السيسي

محمود حسن غانم، عضو
محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب

وجه محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته لحوار وطني يجمع أطياف المجتمع كافة، كما وجه الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني على ما تبذله من جهد لإخراج الحوار بشكل يليق بمصر.

وأضاف خلال مشاركته فى جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن تضمين الحوار الوطني، لجلسة حول تكافؤ الفرص، شئ عظيم لمواجهة ما يعاني منه ذوي الإعاقة، رغم أن الدستور نص في مواده 80 و81 و180 على "حقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم وتمكينهم مجتمعيا".

وأوضح أن ما يسعده أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، وهو دعم رئاسي مطلق ويتضح في المبادرات واللقاءات المستمرة، إلى جانب الحرص السنوي على حضور احتفالية "قادرون باختلاف"، وتوجيهه بإصدار قانون خاص لقادرون باختلاف وإنشاء صندوق رصيده السنوي مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المشكلات التي تواجه، أصحاب الاحتياجات الخاصة في المصالح الحكومية، بسبب البيروقراطية، من بينها البطئ في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وحصر أغلب وظائف ذوي الاحتياجات في الـ "كول سنتر"، وعدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في مشروعات الإسكان الخاصة والحكومية، وقلة الدعم المادي والنفسي في ألعاب اللجنة البارالمبية واقتصاره على دعم إعلامي وقت البطولات فقط.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه المشاكل المتراكمة، موجها الشكر للتنسيقية على إتاحة الفرصة للتعبير عن مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

ذوي الاحتياجات الخاصة تنسيقية شباب الاحزاب بطاقة الخدمات المتكاملة البيروقراطية الحوار الوطني مشكلات

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