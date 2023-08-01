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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممالك القردة.. سلسلة جديدة على شاشة الوثائقية في أغسطس

ممالك القردة
ممالك القردة

تعلن قناة "الوثائقية" عرض السلسلة الوثائقية "ممالك القردة" في أغسطس الجاري. 

توثق السلسلة عبر رحلات فيلمية مثيرة حياة الفصائل المتنوعة للقردة داخل القارة الأفريقية، هذه القارة التي تعد أحد أكبر مواطن التنوع الحيواني فوق الأرض.

ممالك القردة الوثائقية قناة الوثائقية القارة الافريقية التنوع الحيواني

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