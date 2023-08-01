ممالك القردة.. سلسلة جديدة على شاشة الوثائقية في أغسطس

تعلن قناة "الوثائقية" عرض السلسلة الوثائقية "ممالك القردة" في أغسطس الجاري.

توثق السلسلة عبر رحلات فيلمية مثيرة حياة الفصائل المتنوعة للقردة داخل القارة الأفريقية، هذه القارة التي تعد أحد أكبر مواطن التنوع الحيواني فوق الأرض.