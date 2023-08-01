الجمهوريون يدقون ناقوس الخطر بشأن نفوذ إيران داخل المؤسسات الدينية الأمريكية

أصدر نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي خطابًا إلى المدعي العام، ميريك جارلاند، ومدير المخابرات الوطنية، أفريل هينز، يحذرون فيه من تأثير أيديولوجية الإرهاب الإيرانية التي تنتشر في أربعة مساجد ومراكز في الولايات المتحدة على الأقل.

رسالة الحزب الجمهوري، التي حصل عليها موقع فوكس نيوز، هي وثيقة مفصلة من ثلاث صفحات تحدد المساجد والمراكز المزعومة المرتبطة بالنظام الإيراني في ماريلاند وتكساس وميشيغان وفيرجينيا.

وفقًا للرسالة، حصل مركز التعليم الإسلامي في بوتوماك بولاية ماريلاند على تمويل من ما تقول إنه مؤسسة يسيطر عليها النظام الإيراني.

قال النائب دوغ لامبورن، جمهوري من كولو، لشبكة فوكس نيوز، "إن محاولات النظام الإيراني لنشر النفوذ الخبيث في الولايات المتحدة في العديد من المساجد والمراكز الثقافية الشيعية في جميع أنحاء البلاد تحدث منذ سنوات.

وأضاف النائب الجمهوري: من الضروري أن تتفهم حكومة الولايات المتحدة وتستجيب للتهديد الذي تشكله الدولة التي ترعي الإرهاب أينما ظهر سواء في الشرق الأوسط أو في الداخل.

قال النائب جوس بيلراكيس آر، من فلوريدا، لشبكة فوكس نيوز، "إن جهود إيران لزرع نفوذها الخبيث في المؤسسات الدينية والثقافية الأمريكية أمر يجب أن يثير قلق كل أمريكي. لقد حان الوقت لأن تأخذ الحكومة الأمريكية هذا النشاط على محمل الجد".

أضاف: "إن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف كيف تكافح وزارة العدل وجماعة المخابرات هذا التهديد المتزايد على الأمة.

سأل ممثلو الكونجرس في رسالتهم عما إذا كان لدى وزارة العدل ومجتمع المخابرات الأمريكية استراتيجية، إلى جانب الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى، لمواجهة النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في الولايات المتحدة، وخاصة هذا التأثير الذي يمارس من خلال المؤسسات الثقافية أو الدينية.