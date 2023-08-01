تحطم طائرة هليكوبتر في ساوث كارولينا وتعليق الرحلات الجوية

تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب الشريف بالقرب من مطار تشارلستون الدولي في ساوث كارولينا.

ونتيجة للحادث علقت السلطات الجوية جميع الرحلات الجوية مؤكدة أنه لا توجد أي أنباء عن الإصابات وفقاً لما نشرته OBN News.

يذكر أن وثق مقطع فيديو مروع لحظات تحطم طائرة من طراز بايبر بيه إيه-18 في شاطىء مزحم بالمصطافين بولاية نيوهامبشاير، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو كيف انقلبت الطائرة رأسا على عقب متجاوزة سفينة كانت واضحة من شاطىء البحر وعلى بعد حوالي 30 ياردة من المصيفين بشاطىء هامبتون.

ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات نتيجة الحادث الصادم الذي وقع بعد ظهر يوم السبت الماضي بهامبتون، كما تمكن الطيار من الخروج من الطائرة بأمان.