الثقة الزائدة في النفس.. ثلاثة أسباب رئيسية تؤدي لغرق المصطافين| فيديو

عدد د.محمد سلامة خبير السلامة المائية والإسعافات الأولية أسباب مختلفة للغرق بين صفوف المصطافين في موسم الصيف، لافتاً إلى أن أحد أهم أسباب الغرق هو الثقة الزائده في النفس رغم أن البحر "ليس له كبير"، على حد قوله.

وأضاف محمد سلامة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "السبب الثاني هو التهور وهو منتشر في فئة عمرية ما بين 15-25 سنة وهناك نسب متعاف عليها عالمياً أن نحو 79% من حوادث الغرق تحدث في تلك الفئة العمرية".

النزول في مناطق غير معلومة الهوية



وأكمل: "السبب الثالث هو النزول في مناطق غير معلومة الهوية وعدم دراسة العمق أو طبيعة المياه العذبة أم المالحة"، محذراً أولياء الأمور في حمامات السباحة بضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم تجنباً للتعرض لاسفكسيا الغرق وهو دخول المياه للمجرى التنفسي وغلق ممراته، ما يؤدي للتعرض للغرق المفاجئ.