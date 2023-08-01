بسبب السوبر الإفريقي| أزمة تضرب الأهلي .. تفاصيل مثيرة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك احتمالية لصرف النظر عن إقامة معسكر خارجي للنادي الأهلي، قبل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عروض لإقامة المعسكر في ألمانيا وهولندا ودول أخرى، ولكن المعسكر متوقف على موعد مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي".

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون، اليوم على زيارة فرع النادي بالقاهرة الجديدة.

والتقى كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي، ثم اصطحبه العميد أحمد النحاس مدير فرع التجمع الخامس، في جولة تفقدية لمنشآت النادي والملاعب والمقرات الإدارية.

وأبدى كولر إعجابه الشديد بما يملكه الفرع من ملاعب رياضية وإمكانات خدمية ووسائل ترفيهية.