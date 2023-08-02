الانتهاء من المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة" فى مركز كفر سعد



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

هذا وقد ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة، وذلك للبدء فى خطة رصف الطرق بالقرى التى تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها ، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للشبكات ببعض القرى و تحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال ، وكذلك بحث مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ بجميع القطاعات.

فيما وقد أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.