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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة" فى مركز كفر سعد

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

هذا وقد ناقشت " الدكتورة منال عوض " محاور الخطة القادمة،  وذلك للبدء فى خطة رصف الطرق بالقرى التى تم الانتهاء من مد شبكات المرافق بها ، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للشبكات ببعض القرى و تحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال ، وكذلك بحث مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ بجميع القطاعات.

 

فيما وقد أكدت " المحافظ " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

 

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية تركيب عدادات الكهرباء دفع عجلة العمل خطة رصف الطرق

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