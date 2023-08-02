رش وتطهير الزرايب لحماية الماشية من الأمراض بمدينة القصير

نفذت إدارة الطب البيطرى بمدينة القصير، بالتعاون مع قسم البيئة بالوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، حملة رش وتطهير الزرايب لحماية الماشية من الأمراض، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف حملات التطهير وتفعيل عمل الجهات الخدمية، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق اخر واصل اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، اليوم الثلاثاء، عقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، بحضور سكرتير المدينة، وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالوحدة.

وأكد رئيس مدينة القصير خلال اللقاء مع الأهالي، أن بابه مفتوح للجميع، مشيرا إلى أنه يتم دراسة كافة الطلبات للوصول إلى الحلول المناسبة بما لا يخالف قوانين الدولة.