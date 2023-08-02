ترامب ينتظر اتهامًا جديدًا ضده الليلة.. ما الأمر؟

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يتوقع أنه يتم توجيه الاتهام إليه اليوم بشأن محاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال ترامب للأمريكيين في منشور على موقع التواصل الخاص به "سوشيال تروث"، إن "المستشار الخاص جاك سميث سوف يتقدم بلائحة اتهام جديدة لرئيسكم المفضل"، وذلك "من أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويواجه ترامب بالفعل تهمًا جنائية أخرى، بشأن إساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية “بالغة السرية” عقب مغادرته البيت الأبيض.

كما يواجه تهمًا رسمية تزوير السجلات المتعلقة بمدفوعات مالية صامتة لممثلة أفلام الكبار ستورمي دانيلز خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.