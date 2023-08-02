عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء فؤاد علام: زينب الغزالي قدمت الإرهابي صالح سرية للمرشد حسن الهضيبي

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنّ صالح سرية المدبر الأول لأحداث كلية الفنية العسكرية عام 1974م تخرج من جامعة بيرزيت الإسرائيلية، مواصلا: "هذه الجامعة صدرت عبدالرحمن جبريل بارود، ولفت نظري إلى أن هذه الجامعة تصدر قيادات تقوم بعمل تنظيمي بإمكانيات أضخم من إمكانياتهم".

 

وأضاف "علام"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "صالح سرية كان عضوا في جماعة الإخوان عندما كان في العراق، ثم انضم إلى حزب التحرير، وبالتالي فقد جاء إلى مصر إخوانيا، والتقى زينب الغزالي التي قدمته لحسن الهضيبي، كما قدمت طلال الأنصاري للهضيبي أيضا".

 

إلى ذلك، أشار الخبير الأمني، إلى أن الشيوعيين والناصريين كانوا يهاجمون الرئيس الراحل محمد أنور السادات بضراوة، وما أغضبه أهم بدأوا في تناول حرمه بادعاءات كاذبة، وكان هناك 4 أشخاص، كان من بينهم محمد عثمان إسماعيل أشاروا عليه بأن من يمكنهم مواجهة الشيوعيين والناصريين الذين يقودوا الحملة ضده هم الإخوان، ومن ثم، فقد كلفهم بالاستعانة بأي عدد وأنه سيكون داعما له ماديا وأدبيا وسياسيا لمواجهة هذه التنظيمات.

فؤاد علام برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز زينب الغزالي حسن الهضيبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

ترشيحاتنا

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

محمود علاء يعلن تعرض ابنته لوعكة صحية ويطلب الدعاء

يسرق واتساب وفيسبوك وماسنجر.. تحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

سعر الدولار في البنك المركزي 2-8-2023

أوفر برايس جديد على أرخص سيارة من العلامة الفرنسية بيجو 301

فضل المداومة على الاستغفار كل يوم .. عجائب لا حصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

للتغلب على حرارة الصيف.. 6 مشروبات تعطيك الإحساس بالانتعاش والبرودة

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس لفترات طويلة؟.. لن تتوقع المخاطر

طريقة عمل بيف ستروجانوف| أحلى من المطاعم

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ