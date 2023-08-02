اللواء فؤاد علام: زينب الغزالي قدمت الإرهابي صالح سرية للمرشد حسن الهضيبي

قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إنّ صالح سرية المدبر الأول لأحداث كلية الفنية العسكرية عام 1974م تخرج من جامعة بيرزيت الإسرائيلية، مواصلا: "هذه الجامعة صدرت عبدالرحمن جبريل بارود، ولفت نظري إلى أن هذه الجامعة تصدر قيادات تقوم بعمل تنظيمي بإمكانيات أضخم من إمكانياتهم".

وأضاف "علام"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "صالح سرية كان عضوا في جماعة الإخوان عندما كان في العراق، ثم انضم إلى حزب التحرير، وبالتالي فقد جاء إلى مصر إخوانيا، والتقى زينب الغزالي التي قدمته لحسن الهضيبي، كما قدمت طلال الأنصاري للهضيبي أيضا".

إلى ذلك، أشار الخبير الأمني، إلى أن الشيوعيين والناصريين كانوا يهاجمون الرئيس الراحل محمد أنور السادات بضراوة، وما أغضبه أهم بدأوا في تناول حرمه بادعاءات كاذبة، وكان هناك 4 أشخاص، كان من بينهم محمد عثمان إسماعيل أشاروا عليه بأن من يمكنهم مواجهة الشيوعيين والناصريين الذين يقودوا الحملة ضده هم الإخوان، ومن ثم، فقد كلفهم بالاستعانة بأي عدد وأنه سيكون داعما له ماديا وأدبيا وسياسيا لمواجهة هذه التنظيمات.