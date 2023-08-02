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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي 2-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023.

استقرار سعر 

سجل  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في  بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 2-8-2023.

سعر الدولار في البنوك اليوم 30-7-2023

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جاءت أهم بنوك الحكومة من بين أقل سعر تداول الدولار مقابل الجنيه من بينها بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية"".

استقرار سعر الصرف

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2-8-2023، دون أي تغيير منذ قرابة الـ 3 شهور والنصف الماضية في البنوك المصرية.
 

سعر البنك المركزي


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سعر بنوك القطاع الخاص


وصل متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، الإمارات دبي الوطني، المشرق، أبوظبي الأول،الإسكندرية، العربي الإفريقي".

أعلي سعر 


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مقابل الجنيه في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للشراء.


الودائع في البنوك


وأظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي نحو 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.


قال أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي نحو 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقال 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.


وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية نحو 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.


وصلت ودائع القطاع الخاص لنحو 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.


وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي نحو 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023. 


وارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات الجديدة في مصر إلى 187.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي استثمارات مصر الخارجية من عمليات تأسيس شركات جديدة و زيادة رؤوس الأموال في شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بعد أن كانت أقل من 2.4 مليار دولار.
وذكر التقرير أن صافي الأرباح المرحلة من الشركات القائمة بلغت 4.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وسجلت إيرادات حصيلة بيع الشركات و الأصول الانتاجية لغير المقيمين نحو مليار دولار واحد مقابل 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
وصل إجمالي صافي الاستثمارات الواردة من شراء العقارات المملوكة لغير المقيمين لتصبح 447 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 643.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

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