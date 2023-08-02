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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ولفتت ياسمين الخطيب الأنظار في الصور بهذه الإطلالة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا للغاية ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيقاً ذا كعب عالي باللون الأبيض، وحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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