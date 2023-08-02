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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأموال لا تكفي.. عدلي القيعي يفجّر مفاجأة بشأن رعاية النشاط الرياضي بالأهلي

القيعي
القيعي

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن رعاية فريق الكرة وصلت لـ2 مليار طوال الـ4 سنوات، أي أن كل موسم بـ500 مليون جنيه وهو مبلغ قليل للغاية، خصوصا في ظل الالتزامات المالية على النادي.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الرعاة يحاولون استغلال قيمة وشعبية النادي الأهلي، ودائمًا نحافظ على الرعاة ونسعى لجلب المزيد خلال الفترة المقبلة، كل طرف يريد إنجاح العلاقة وتحقيق المكاسب".

وأضاف: "كانوا يقولون أن مكاسب الأهلي بسبب وكالة الاهرام، ثم خسرت الوكالة الحقوق أمام صلة وأخيرا شركة برزنتيشن، ثم اليوم النادي يُسوق بنظام جديد، واستمرت مكاسب النادي، الأهرام كانت حريصة على الفوز بحقوق الرعاية لأنهم كانوا يدركون حجم المكاسب المالية من وراء النادي".

وواصل: "أحد شركات السجائر العالمية قامت برعاية أول مباراة للنادي الأهلي أمام ليجيا وارسو بطل بولندا في عام 1975، مقابل 40 ألف دولار".

وزاد: "الـ2 مليار قيمة حقوق الرعاية لا يُغطي انفاق فرق النشاط الرياضي، الذي ينفق سنويا 380 مليون جنيه وسيزيد المبلغ في الموسم القادم، إصلاح الرياضة المصرية في تطبيق نظام اللعب المالي النظيف والشفافية المالية وبين الجميع، بدلا من الاتهامات والتطاولات بشأن غسيل الأموال".

عدلي القيعي: حقوق رعاية الأهلي لا تكفي للانفاق على النشاط الرياضي.. وسندعم بصفقة ثالثة

وأكمل: "دخل النادي يكون من مصادر معلومة، لابد من تطبيق نظام الشفافية المالية، هناك أندية أوروبية تعاني من الأزمات بسبب النظام، الرياضة المصرية تواجه خطر كبير، ما لم يتم تطبيق الشفافية المالية، مثلما كنا أول من طالب بتطبيق نظام الفار، وقولت أنه لن يكون الحل في وجود عنصر بشري".

وأكد: "قمنا بضم 2 لاعبين، ويتبقى لنا صفقة ثالثة مُلحة، لكن قد يظهر لاعب أو فرصة جيدة لتدعيم الفريق، نريد ضم لاعب يحقق إضافة، وكولر لديه معايير وطرق في الاختيار تُدرس، هناك أوقات كرة القدم تحقق المكاسب، وأحيانًا لا تحقق المكسب المطلوب في ظل حجم الانفاق الكبير عليها، مع ارتفاع سعر الدولار".

وأتم: "الأهلي مُلتزم بسداد الرواتب المالية للاعبين بصفة مستمرة، ولا يوجد أي مشكلة مالية داخل النادي، لم أسمع عن ذلك".

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