خلاف على مغادرة العمل..إيطاليا تنجح في حل غموض مقتل مصري وتمزيق جثمانه

نجحت الشرطة الإيطالية في فك غموض الجريمة التي تعرض لها شاب مصري كان مقيمًا في إيطاليا، حيث عثرت الشرطة الإيطالية على جثمانه في مدينة جنوة بدون رأسٍ أو أطراف.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية من بينها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن الشاب الذي يدعى محمود س. م البالغ من العمر (19 عامًا)، شارك في قتله مصريان آخران وهما، عبد الوهاب أحمد جمال المعروف باسم "بوب" صاحب محل حلاقة كان يعمل فيه الضحية، ومحمد علي عبد الغني وشهرته "تيتو".

واعترف المتهمان بجريمتهما بعد استجواب طويل جدًا أمام المدعي العام الإيطالي، حيث يملك أحدهما محل حلاقة كان يعمل فيه المجني عليه، واتفق مع الآخر على قتله وتشويه جثته عقابًا له على نيته ترك العمل لديه.

وفي التفاصيل التي أدلى بها الجناة، أنه تم قتل الضحية ليل الأحد الاثنين 23 و44 يوليو الماضي، بعد ذلك قام اثنان بتشويه جثته وإلقائها في البحر، وعثر على جثته مقطوعة الرأس واليدين في المياه أمام ميناء سانتا مارجريتا ليجور الصغير.

وكانت السلطات الإيطالية ذكرت في وقت سابق أنه تم فحص الجثمان وتبين لها أنه تعرض لطعنات قاتلة في الصدر والقلب والبطن أدت لتهتك بالكبد والمعدة، وتم إلقائه في مياه البحر أمام سانتا جريتا، فيما رجحت التحقيقات أنه قتل على يد زملائه من جنسيات أخرى في المدينة لخلافات بينهم.