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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه للأهلي.. رسالة نارية من رضا سليم لفريقه السابق

صدى البلد

وجه لاعب النادي الأهلي رضا سليم رسالة لجمهور نادي الجيش الملكي .

وكتب رضا سليم عبر انستجرام: لكل بداية نهاية..واليوم إذ أودع فريقي الجيش الملكي الذي عشت معه فترة رائعة، والذي بفضله فتحت لي الأبواب، فإنني أود أشكر كل من له الفضل علي..
أولا جماهير الجيش الملكي العريضة التي دعمتني بشدة، والتي أثبتت دائما أنها قوة ضاربة.


و تابع : ثانيا الجنرال حرمو على كل ما قدمه لي ولفريق الجيش الملكي.
و أضاف: ثالثا المدربين الذين تعاقبوا على تدريبي داخل الجيش فكل واحد منهم كان له دوره وحضوره، رابعا زملائي اللاعبين الذين كانوا بمثابة الإخوة بالنسبة لي، اليوم سأتحول إلى مشجع وفي للفريق العسكري الذي سيظل دائما في قلبي..

وأصدر جمهور نادي الجيش الملكي المغربي، بيانًا ضد إدارة ناديه، احتجاجًا على سياساتهم وقراراتهم، آخرها بيع رضا سليم إلى النادي الأهلي.

 

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رضا سليم قادمًا من الجيش الملكي، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وتوجهت مجموعة أولتراس الجيش الملكي إلى مقر النادي، لإبداء احتجاجهم على سياسة النادي، إضافة لإصدار بيان على شكل رسائل قاموا بحملها، جاء فيها الآتي:"لقب وحيد بعد 15 سنة من العشوائية ولازالت الإدارة بنفس العقلية".

 

وأضافت: "منذ تولي الرئيس المنتدب مسؤولية التسيير تم التعاقد مع العشرات من اللاعبين غالبيتهم لم يقدموا الإضافة المرجوة ولم يستفد منهم الفريق لا ماديا ولا رياضيا".

 

وتابع “سنمنح مهلة زمنية لن تتعدى نهاية هذا الأسبوع، وبعدها إن لم تتحرك الأمور في اتجاه تحقيق ما هو أعلاه وأن يتحقق تغيير جذري خاصة في العقلية التسييرية، فستجدون أنفسكم أمام طوفان أسود لن يتوانى ولن يتراجع عن الوقوف والاحتجاج حتى يتحقق مطلب رحيل جماعي من الرئيس المنتدب وصولا إلى أسفل الهرم”.

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