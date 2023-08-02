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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد رسمي من الأهلي بشأن التعاقد مع أحمد فتوح

صدى البلد

رفض المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق على الانباء المنتشرة مؤخرا، حول رغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع بعض اللاعبين، ومن بينهم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن توقيع أي لاعب ليس له قيمة، إلا في حالة كونه لاعبا حرًا وفي الفترة القانونية المسموح بها.

وقال القيعي الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: : "هناك لاعبون مميزون تحت رقابة الأهلي بالتأكيد، والحصول على توقيع أي لاعب ليس مقياسًا لإتمام الصفقات، سبق ووقع للنادي الأهلي كل من وائل القباني وشيكابالا وقمنا بإعادة العقود لهم، هناك أشخاص يضعفون عندما يتحدث إليهم أشخاص معينين".

القيعي عن التعاقد مع فتوح: "لسنا مسئولين عما يثار في الإعلام.. ولا يجوز الحصول على توقيعه من الأساس"

وأضاف: "قد يكون هناك وسيط في ملف الصفقات، وبعدما يتم فتح خط الاتصال مع اللاعب، يتم ابعاد الوسطاء ويتم تحذير اللاعب من الحديث في أي شخص يخص التعاقد مع النادي الأهلي".

وواصل: "لا اريد الحديث حول لاعبين في أندية أخرى، أسألوا فتوح هل يريد الرحيل أم لا، لو قولت لي ميسي يريد الرحيل فهو يريد الانتقال إلى الأهلي؟، لا يجب إثارة مثل تلك الموضوعات في الوقت الحالي، ولسنا مسئولين عما يثار في الإعلام، لسنا جزءًا فيما يتردد، فتوح يشارك مع الزمالك في البطولة العربية ولديه عقد سارٍ".

تابع: "القانون واضح، لا يجوز الحصول على توقيع أي لاعب من المنافس إلا في حال تبقى 6 شهور من عقده، مع إبلاغ اللاعب لناديه بعدم التجديد، والنادي الذي يفاوضه يخاطب النادي الذي يملك عقد اللاعب بشكل رسمي، 90% من المفاوضات التي تتم في مصر غير قانونية".

وأكمل: "المشكلة أصبحت عالمية الآن، هناك عنصر ثالث أصبح مؤثر، الوكلاء وشركات التسويق هي التي تبدأ بالتحرك، ولو أي نادٍ استجاب ونفذ ما يريدونه سيكون مشاركًا في الخطأ

وأتم: "هناك عنصر جديد أيضًا دخيل على موضوع حسم الصفقات، وهم الأصدقاء والسوشيال ميديا، بل البعض يتطوع بنشر أخبار، وما كان صعبا يصبح ممكنًا بل وسهلًا لأن هذه الأخبار قد تعطي الأندية والوكلاء التفكير في إمكانية حدوث الصفقة".

الأهلى عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي أحمد فتوح الزمالك

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