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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية: اقتصاد مصر قوي

سارة عيد، رئيس وحدة
سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الموازنة هي مثل الميزان تماما، حيث تقوم الدولة بعدالة اجتماعية بالتوزيع و عدالة جغرافية، بالإضافة إلى عدالة الأجيال.

وأوضحت "عيد"، خلال لقائها ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار"، أن الدولة تقوم ببناء مصرنا الجديدة التي ستوفر فرص حقيقية لجميع الأجيال سواء الحالية و القادمة، و ذلك عن طريق 3 محاور أساسية و هم الاستدامة، النمو و الهيكلة.

ونوهت رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إلى أن اقتصاد مصر قوي جدا و قائم على مصادر متنوعة، مشيرة إلى أن مصر من أكبر 10 دول عالميا جاذبة للاستثمارات الجديدة المتجددة، معلقة: "الأزمة اللي بنمر بيها لا تقلل من قوى الاقتصاد".

الأولى عالميا في تصدير هذه المحاصيل

وتابعت، أن مصر رقم واحد في تصدير البرتقال، الفراولة المجمدة، والبلح على مستوى العالم و على رأسهم المانجا، منوهة إلى أن هناك ما يقارب من 29 شركة متعددة الجنسيات تعتمد على مصر فقط بتكنولوجيا المعلومات.

وزارة المالية الموازنة عدالة اجتماعية عدالة جغرافية عدالة الأجيال الاستدامة النمو اقتصاد

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