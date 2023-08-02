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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس من حقي| أول تعليق من القيعي على تجديد عقد كولر مع الأهلي

صدى البلد

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب هو الوحيد صاحب تحديد وكيله في عملية التعاقد، وهو ما نقوم بالتحدث معه، مشيرًا إلى أن بعض الوكلاء يريدون تمثيل الـ 3 أطراف والحصول على 30% من قيمة الصفقة، لذلك أصبحوا عبئاً كبيرًا على كاهل الأندية.

وقال “القيعي” الذي يحل ضيفا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لا يوجد إرهاق في أي صفقة، والمفاوضات مع رضا سليم كانت تسير بشكل جيد، ولا أعرف هل كان بيراميدز والزمالك يتنافسون لضمه أم لا، ليس لدي معلومة".

وأضاف: "الصفقات تأتي بقرار من مارسيل كولر، أما الترشيح يتم من المدرب ولجنة التخطيط وشركة الكرة، وإدارة الاسكاوتنج بقيادة هاني رمزي، والذي يقوم بتوفير كافة المعلومات والأرقام، والمدير الفني يحدد اللاعب المطلوب، ويحصل على وقته كاملًا، هناك لاعبون جيدون قد لا يوافق على التعاقد معهم، والعكس".

القيعي: كولر المسئول الأول عن حسم صفقات الأهلي.. ويعقوبو أول لاعب في تاريخنا يفشل في الاختبار الطبي

وواصل: "برونو سافيو انضم للأهلي في ظروف مختلفة ولو خضع لنفس تقييم كولر كان من الممكن عدم ضمه من الأساس، المدير الفني للأهلي حاليا يريد ضم لاعب لتطوير الأداء، ولديه معايير فنية نثق فيها تماما ".

وأكمل: "فايلر قام قرر رحيل وليد آزارو وتعاقد مع السنغالي أليو بادجي، ثم رحل بادجي بناء على قرار فني، ولو كان استمر كان سيكون مفيد ووصل سعره لـ8 ملايين يورو، كنت أتمنى استمراره مع الأهلي، والأهلي ربح من وراء اللاعب".

وحول تجديد عقد كولر، قال: "الخبر الذي سيحدث سنعلن عنه في وقته، هناك أمور ليس من حقي الحديث فيها، كنا نتحدث عن بقاء فايلر لسنوات طويلة، وفجأة رحل بشكل غير متوقع، الأمنيات هي الاحتفاظ بعناصر النجاح أطول فترة ممكنة".

وأضاف: "الخطيب حريص دائمًا على التشاور مع لجنة التخطيط للاستعداد للتحديات المستقبلية، محسن صالح رئيس اللجنة كان مدربا لمنتخب مصر والإسماعيلي، وزكريا ناصف من خبراء اللعبة في الكاف والفيفا، وخالد بيبو أصبح لديه خبرات كبيرة في العمل بالقطاع الناشئين وجزء من مشكلة الأهلي أنه يريد أن يكون رقم 1 دائمًا".

وحول صفقة المهاجم، وعدم حسم صفقة سوزا، قال: "الغاني عزيز يعقوبو كنا مقتنعين بضمه، وهو اول لاعب يفشل في الاختبار الطبي في تاريخ النادي الأهلي ولو كان نجح كان سيضيف كثيرا للفريق".

الأهلى النادي الأهلي عدلي القيعي محمد شبانة كولر

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ليس من حقي| أول تعليق من القيعي على تجديد عقد كولر مع الأهلي

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