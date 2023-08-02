أكد الإعلامي محمد فاروق أن فرص لحاق يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك تضاءلت من اللحاق بمواجهة النصر السعودي بسبب الإصابة.

غياب نجم الزمالك عن مواجهة النصر السعودي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"الأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية ويخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة والمشاركة مع الأبيض في الفترة القادمة".

وكان الزمالك قد أعلن أول أمس وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما ألا أن الإصابة تسببت في استبعاده من مباراة الشباب الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة العربية.