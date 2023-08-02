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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الصباحي: حقوق الحكام المصريين «مهدورة»

صدى البلد

أكد الحكم محمد الصباحي أن حقوق الحكام مهدورة في مصر وهذا ساهم في تراجع التحكيم. 

قال محمد الصباحي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حقوق الحكام ليست مستحقات مالية فقط، ولكن لابد من علاج الحكم وتلقيه للعلاج المناسب والمميز، وكذلك الحقوق في حمايته".

 وأضاف: "الناس دايما شايفة المشكلة في الحكام، وإن الحكام موجهين، لكن مفيش الكلام ده، العلاقات الشخصية ملهاش علاقة بالملعب".

 وواصل: "حكام الدرجات الأقل ظروفهم مش أحسن حاجة، والناس دي بتبقى محتاجة أوي، ومعندهمش شغل غير التحكيم". 

واختتم: "لازم في مصر المسئولين تكافئ الحكم الكويس، لكن احنا مطلوب مننا نبقى كويسين ومنلاقيش كلمة شكر".

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