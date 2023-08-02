محمد الصباحي: حقوق الحكام المصريين «مهدورة»

أكد الحكم محمد الصباحي أن حقوق الحكام مهدورة في مصر وهذا ساهم في تراجع التحكيم.

قال محمد الصباحي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حقوق الحكام ليست مستحقات مالية فقط، ولكن لابد من علاج الحكم وتلقيه للعلاج المناسب والمميز، وكذلك الحقوق في حمايته".

وأضاف: "الناس دايما شايفة المشكلة في الحكام، وإن الحكام موجهين، لكن مفيش الكلام ده، العلاقات الشخصية ملهاش علاقة بالملعب".

وواصل: "حكام الدرجات الأقل ظروفهم مش أحسن حاجة، والناس دي بتبقى محتاجة أوي، ومعندهمش شغل غير التحكيم".

واختتم: "لازم في مصر المسئولين تكافئ الحكم الكويس، لكن احنا مطلوب مننا نبقى كويسين ومنلاقيش كلمة شكر".