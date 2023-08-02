بعد 7 سنوات من اختفائه.. ظهور حيوان نادر في سوريا| ما هو

بعد 7 سنوات من اختفائها، ظهرت مجددًا قطط الرمال المهددة بالانقراض في صحاري سوريا وتحديدًا في بادية حمص وسط سوريا، حيث قد تم رصدها قبل ذلك عام 2016 في أبو ظبي بالإمارات بعد غياب دام 10 سنوات أيضًا. لكن، ما هي قطط الكثبان الرملية؟ وما هي أغرب المعلومات عنها؟!

الأصغر على الإطلاق

قطط الرمال هي أحد أصغر أنواع القطط وأكثرها تعلقًا بالصحراء والبادية؛ حيث أنها لا تعيش إلا في الصحاري، ويبلغ وزنها ما بين 1.5 كيلو جرام إلى 3.5 كيلو جرام.

يتميز قط الرمال بالجلد السميك للغاية والشعر الناعم الكثيف مع طبقة سفلية من الفرو، ويتسم بلون رملي محمر أو رمادي في بعض الأحيان.

فريد من نوعه

من أكثر ما تشتهر به قطط الرمال هي عدم تزاوجها مع أنواع أخرى من القطط نظرًا لعيشها في الصحراء وصغر حجمها. كما أنها تتغذى على قوارض الصحراء والحشرات والزواحف والطيور.

مهاجمة الأفاعي

يستطيع قط الكثبان الرملية التغذي على الحيات السامة حيث أنه يفاجئها بضربة سريعة على الرأس ثم عضة قوية في الرقبة حتى تموت ثم يتناول منها حتى يشبع، وبعد ذلك يقوم بدفنها في الرمال ليستطيع العودة إليها مرة أخرى عندما يشعر بالجوع.

العيش بدون ماء

تنفرد قطط الرمال أيضًا بعدم شربها للماء حيث أنها تعتمد على السوائل التي تمتصها من فرائسها. إلى جانب ذلك، يتميز قط الرمال بالسمع الحاد، ودائمًا ما تحاربه الضباع والثعالب والبوم والعقبان. كما أنها حفارة ممتازة قادرة على الحصول على القوارض في جحورها

بدون أثار للأقدام

تتميز قطط الكثبان الرملية بعدم وجود أثار لأقدامها في الصحراء نظرًا للفرو الكثيف الذي يغطيها، فضلًا عن أنها تنشط في الليل وتكمن في جحورها في النهار.

شبه مهددة بالانقراض

تصنف قطط الرمال بأنها شبه مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN)، كما أن رؤيتها من قبل البشر أمر نادر نسبيًا نظرًا لطبيعتها الليلية وقدرتها على الاختباء وغلق عينيها مما يجعلك لا تستطيع التفرقة بينها وبين رمال الصحاري.

https://youtu.be/0ndjTsYwh9k