عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 7 سنوات من اختفائه.. ظهور حيوان نادر في سوريا| ما هو

قط الرمال
قط الرمال

بعد 7 سنوات من اختفائها، ظهرت مجددًا قطط الرمال المهددة بالانقراض في صحاري سوريا وتحديدًا في بادية حمص وسط سوريا، حيث قد تم رصدها قبل ذلك عام 2016 في أبو ظبي بالإمارات بعد غياب دام 10 سنوات أيضًا. لكن، ما هي قطط الكثبان الرملية؟ وما هي أغرب المعلومات عنها؟!

الأصغر على الإطلاق

قطط الرمال هي أحد أصغر أنواع القطط وأكثرها تعلقًا بالصحراء والبادية؛ حيث أنها لا تعيش إلا في الصحاري، ويبلغ وزنها ما بين 1.5 كيلو جرام إلى 3.5 كيلو جرام. 

يتميز قط الرمال بالجلد السميك للغاية والشعر الناعم الكثيف مع طبقة سفلية من الفرو، ويتسم بلون رملي محمر أو رمادي في بعض الأحيان. 

فريد من نوعه

من أكثر ما تشتهر به قطط الرمال هي عدم تزاوجها مع أنواع أخرى من القطط نظرًا لعيشها في الصحراء وصغر حجمها. كما أنها تتغذى على قوارض الصحراء والحشرات والزواحف والطيور.

مهاجمة الأفاعي

يستطيع قط الكثبان الرملية التغذي على الحيات السامة حيث أنه يفاجئها بضربة سريعة على الرأس ثم عضة قوية في الرقبة حتى تموت ثم يتناول منها حتى يشبع، وبعد ذلك يقوم بدفنها في الرمال ليستطيع العودة إليها مرة أخرى عندما يشعر بالجوع.

العيش بدون ماء

تنفرد قطط الرمال أيضًا بعدم شربها للماء حيث أنها تعتمد على السوائل التي تمتصها من فرائسها. إلى جانب ذلك، يتميز قط الرمال بالسمع الحاد، ودائمًا ما تحاربه الضباع والثعالب والبوم والعقبان. كما أنها حفارة ممتازة قادرة على الحصول على القوارض في جحورها

بدون أثار للأقدام

تتميز قطط الكثبان الرملية بعدم وجود أثار لأقدامها في الصحراء نظرًا للفرو الكثيف الذي يغطيها، فضلًا عن أنها تنشط في الليل وتكمن في جحورها في النهار.

شبه مهددة بالانقراض

تصنف قطط الرمال بأنها شبه مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN)، كما أن رؤيتها من قبل البشر أمر نادر نسبيًا نظرًا لطبيعتها الليلية وقدرتها على الاختباء وغلق عينيها مما يجعلك لا تستطيع التفرقة بينها وبين رمال الصحاري.

https://youtu.be/0ndjTsYwh9k

 

قطط الرمال سوريا قط الرمال قط الكثبان الرملية قطط الكثبان الرملية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدء من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

بسبب قهر أنثى قط.. الحكم على سيكوباتي بريطاني بأطول عقوبة على الإطلاق

بفعل الرياح.. تحول لحظات مرح في أكوا بارك بفرنسا إلى مأساة

بريطاني يقتل زوجته ويتم الإفراج عنه| تفاصيل واقعة مأساوية

ساعية بريد في أوزبكستان تؤدي مهمتها والثمن حياتها.. ما القصة

اختطاف امرأة في ولاية أمريكية وصديقتها تسجل الحادث فيديو.. تفاصيل

المرض لا يعيق الحب.. شاب مبتور نصفه الأسفل يشيد بمواقف زوجته

روبوتات جنسية جديدة يمكن أن تقتل أصحابها .. ما القصة؟

سفينة فضائية عملاقة تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية.. طيار سابق يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

إرشادات تساعدك في شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ