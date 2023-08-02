إيران تكشف عن سفن جديدة مزودة بصواريخ بعيدة المدى

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني قد كشف عن سفن جديدة مزودة بصواريخ بعيدة المدى، يصل مداها إلى 600 كلم، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفي يونيو الماضي، كان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن عن تجهيز السفن الحربية التابعة له، لأول مرة، بصواريخ عمودية الإطلاق وكذلك صواريخ يبلغ مداها ألفي كيلومتر.



وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "العدو يعلم تماما ما نقوم به ولذلك يحاول منعنا من بلوغ أهدافنا وافتعال المشاكل لنا"، مضيفا: "إذا لم نرها، فسيرويها الأعداء بالطريقة التي يريدونها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وتابع: "نصنع السفن والصواريخ بأنفسنا، وهناك 6 دول لا يسمح لهم بالدخول إلى مياهنا الإقليمية هي بريطانيا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا وهذا يعني القدرة والسلطة".