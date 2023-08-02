بها جنسيات عدة.. مطار روما يستقبل طائرة إجلاء قادمة من النيجر

وصلت طائرة عسكرية إيطالية على متنها 87 شخصا تم إجلاؤهم من النيجر، حيث وقع انقلاب الأسبوع الماضي، إلى روما في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان على متن الطائرة نحو 36 إيطاليا و 21 مواطنا أمريكيا وأربعة بلغاريين ونمساويين ومواطن واحد من كل من بريطانيا والنيجر والمجر والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى أفراد عسكريين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، لمحطة إذاعة "راي" العامة، إن بعض المدنيين الإيطاليين قرروا البقاء في النيجر.

وأكد أن السفارة الإيطالية في نيامي ستبقى مفتوحة.

وقالت السفيرة الإيطالية، إميليا جاتو، لـ "راي" إنه كان هناك "أكثر أو أقل" من 80 إيطاليا في نيامي قبل الإخلاء الجزئي، واستبعدت الخطر بالنسبة لأولئك الذين اختاروا البقاء.

ولإيطاليا نحو 300 جندي في النيجر في إطار مهام مكافحة التمرد والتدريب العسكري، لكن لم يتم الإعلان عن إجلائهم.