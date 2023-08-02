عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

اعتقالات في الضفة
اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بوصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

كما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، حيث تم نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في إسكان روجيب إلى مستشفى رفيديا.

وعالجت طواقم الإسعاف إصابة بشظية بالعين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، شقيقين من قرية العساكرة شرق بيت لحم، وهما: أشرف وشادي علي عساكرة، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.


وتسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال إلى مخيم عقبة جبر بأريحا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث تم اعتقال 4 شبان وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الساعة 12| ننشر مواعيد قطع الكهرباء في كافة القرى والمدن بالمحافظات

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

ضربة قوية للدولار| تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة يهدد الأخضر

أول رد من التعليم بشأن حصول طالبة على 4% بالثانوية العامة

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

«التعليم» تكشف حقيقة منح «أبناء عائلة مشهورة» مجاميع عالية بنتيجة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الأعلاف.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-8-2023

قتل 100 جندي.. القوات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني خطير في كراسني ليمان

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

"ابيلا مصر" تعتذر للركاب عقب توليها إدارة قطارات النوم.. تفاصيل

بها جنسيات عدة.. مطار روما يستقبل طائرة إجلاء قادمة من النيجر

اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

السمنة وارتفاع ضغط الدم أخطرها.. احترس من هذه العوامل فإنها تصيبك بمرض الخرف

نشرة المرأة و الصحة| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ندى الكامل بعد ارتباطها.. أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

بعد إعلان ارتباطها.. أجرأ 10 صور لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

فيديو

بسبب الإرهاق.. قصة رحيل بلوجر شهير ماتت جوعًا

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ