اعتقالات في الضفة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لـ نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بوصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

كما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، حيث تم نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في إسكان روجيب إلى مستشفى رفيديا.

وعالجت طواقم الإسعاف إصابة بشظية بالعين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، شقيقين من قرية العساكرة شرق بيت لحم، وهما: أشرف وشادي علي عساكرة، بعد دهم منزل والدهما وتفتيشه.



وتسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال إلى مخيم عقبة جبر بأريحا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث تم اعتقال 4 شبان وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.