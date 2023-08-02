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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"الدماء في كل مكان".. ماذا حدث في متجر تسوق بأمريكا| شاهد

الدماء في كل مكان..
"الدماء في كل مكان".. شاهد ماذا حدث في مركز تسوق بأمريكا!

ذهبت امرأة عجوز للتسوق من أحد المتاجر بأمريكا وهي تصطحب كلبها الأليف الذي ظل معها 12 عاما، وأثناء قيامها بشراء أغراضها فإذا بها تتفاجأ بمأساة حقيقية!

قام كلب من نوع البيتبول بمهاجمة كلبها الأليف لمدة 5 دقائق كاملة حتى قضي على حياته وسط صراخ المرأة والمشاهدين دون أن يقدر أحد على فعل أي شيء.

الدماء في كل مكان

قالت ليندا وارن ، 66 عامًا، إنها فوجئت بمهاجمة كلب البيتبول لكلبها بشكل عنيف عندما كانت تشتري أغراضها من مركز تسوق بجوار منزلها إلى أن قضي على حياته تاركًا الدماء في كل مكان بالمتجر ولم يستطع أي أحد فعل أي شيء! وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية

ووصفت  وارن التي تعافت مؤخرًا من مرض سرطان الثدي أن كلبها (ماكسي) هو الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه في حياتها بعد وفاة والدها، كما أنه ساعدها كثيرًا على تجاوز أزمتها مع المرض."

وأكدت أنها لن تنسى أبدًا مشهد وفاة الكلب مشيرة إلى أن كلبها قد مات على الفور لأنه لم يصدر أي ضوضاء وكانت عيناه مفتوحتين على مصراعيهما.

أسوأ هجوم حيواني

تم استدعاء الشرطة التي وصفت الحادث بأنه أسوأ هجوم على حيوان رأوه على الإطلاق. وطالبت السيدة وارن بضرورة تحقيق العدالة والانتباه إلى انتشار الكلاب الخطرة في ديفونبورت الأمريكية لأنه يمكن أن تكون الضحية القادمة طفلًا وليس حيوانًا!

أمريكا كلب البيتبول سرطان الثدي هجوم حيواني مركز تسوق

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