كاتب صحفي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بـ ملف العدالة الاجتماعية|فيديو

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن العدالة الاجتماعية لها مجموعة من المبادئ الأساسية، متابعًا أنه لابد من النظر في قواعد العدالة الاجتماعية كل فترة؛ لأن كل فترة تظهر فيها تغيرات وأزمات جديدة.





وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج"صباح البلد" من تقديم الإعلامية هند النعساني، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن اللجوء إلى برامج إصلاح اقتصادي إلا ويصاحبها بالتوازي مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.



وأوضح أن الدولة المصرية قامت باتخاذ إجراءات مهمة فيما يخص الحماية الاجتماعية، وظهر ذلك جاليًا في كافة الأزمات ومنها كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية.