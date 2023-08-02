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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة الذرية: تدريب 755 من طلبة الجامعات بالمراكز البحثية

صدى البلد

تواصل هيئة الطاقة الذرية برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية.

وبدأت الهيئة فعاليات تدريب الدفعة الثانية  بإجمالي 755 طالب بجميع مراكز الهيئة. 

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الدفعة الأولى من الطلاب قد تم الإنتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي بجميع مراكز الهيئة وهم من 16 جامعة وتشمل جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، بنها، الأزهر، بني سويف، المنصورة، جنوب الوادي، قناة السويس، حلوان، الزقازيق، المنوفية، دمنهور، الأسكندرية، بورسعيد، الملك سلمان وقد تم تدريبهم على مدار أسبوعين وزيارة بعض المشروعات بالهيئة وتعريفهم بالأنشطة والتطبيقات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.  

كما صرح  الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الهيئة استقبلت هذا الأسبوع  755 طالب وهو يمثلون المجموعة الثانية من طلاب التدريب الصيفي وتم توزيعهم طبقاً للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها.  

ففي مركز البحوث النووية بأنشاص تم استقبال  260 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام البحوث النباتية، قسم التطبيقات البيولوجية، قسم الأراضي والمياه، قسم الفلزات، قسم البلازما والأندماج النووي وقسم الهندسة والأجهزة العلمية ويشمل التدريب زيارة مشروع المزارع التجريبية والتعرف  على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الري والزراعة الذكية، كما تم زيارة محطة المياه البحثية والتعرف علي طرق معالجة وترشيح المياه وكذلك زيارة معمل القياسات الاشعاعية للعينات البيئية ومعمل قياسات إنجراف التربة.  

وقد استقبل مركز المعامل الحارة بأنشاص 73 طالباً حيث شمل التدريب مجموعة من  المحاضرات والتدريب العملي وكذلك التعريف بأنشطة المركز  وخاصة القياسات والكواشف الإشعاعية، أسس الوقاية من الإشعاع، انتاج النظائر المشعة، دورة الوقود النووي، ترقيم المركبات العضوية بالنظائر المشعة، طرق إزالة التلوث وكذلك تعريف وتصنيف النفايات المشعة بجميع أشكالها. 

أما مشروع السيكلترون بأنشاص فقد استقبل  50 طالباً وقد شمل التدريب المحاضرات النظرية والتدريب العملي  على السيكلترون والتاندوم  وأنظمة تشغيلهما  واستخداماتهما، الكيمياء الإشعاعية وطرق انتاج النظائر المشعة، انواع السيكلترونات، اعتبارات الوقاية الإشعاعية. كما تم التدريب العملي بمعمل البلازما واستخدام اجهزة الوقاية الإشعاعية. 

كما أستقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر 282 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام المركز ومنها قسم الكيمياء الإشعاعية، الأمان النووي والطواريء الإشعاعية وقسم المنتجات الطبيعية، قسم الجوامد والمعجلات الالكترونية، قسم الميكروبيولوجيا الإشعاعية،  البحوث الدوائية. وسيتم زيارة الطلبة للمعجل الالكتروني. 


وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر  72 طالباً حيث شمل البرنامج التدريبي المحاضرات في اقسام المركز مثل  الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية، الأمان الإشعاعي، المواقع والبيئة، الضمانات والحماية المادية، أمان المنشأت النووية، أمان التشغيل. وسيشمل التدريب العملي بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود. 

وقال الدكتور  هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ورئيس لجنة التدريب المركزية بأن برنامج التدريب الصيفي يلقى اهتماماً كبيراً من جميع أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وجميع إداراتها حيث يشمل المحاضرين مجموعة متميزة من رواد الهيئة ومن الأجيال العلمية المختلفة لنقل الخبرات وتعريف الطلاب بأهمية العلوم النووية ومدى تنوع تطبيقاتها في شتى المجالات والتخصصات. 

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن برنامج التدريب الصيفي يشمل في ختامه عمل تقييم للطلاب عن طريق عروض من الطلاب وكذلك مناقشات مع رؤساء المراكز وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمشرفين على برامج التدريب.

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