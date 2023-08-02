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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد هولندي يبحث استخدامات الطاقة ضمن أعمال مشرع تعزيز استدامة خدمات المياه بالصعيد

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعا حضره روبرت مونتالى خبير شؤون الطاقة من جمهورية زامبيا، وسامية الدرديري خبير شؤون الطاقة في مصر ، والمهندس تامر رفقى والمهندس احمد اسماعيل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الطاقة بالشركة، وذلك في اطار مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر .

وبحث الاجتماع سبل التعاون لزيادة فاعلية استخدام الطاقة، وفقا لما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى عرض نتائج تقرير مراجعة استهلاك الطاقة بهدف تضمين توصيات التقرير ونتائج تحليل البيانات في عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالشركة.

وذلك بالاضافة الى تنفيذ بعض التدريبات ومناقشة الجوانب التى يمكن تحسينها فى إجراءات التشغيل القياسية وبحث امكانية تنفيذ بعض المقترحات منخفضة التكاليف من أجل ترشيد الطاقة.

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وأشار المهندس أحمد صلاح مدير إدارة الكهرباء والطاقة بقطاع الدعم الفنى، إلى أنه تمت اعمال الماجعة لمحطة مياه غرب سوهاج السطحية ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية ومحطة مياه جزيرة محروس ومحطة معالجة صرف صحى سوهاج.

أضاف أن نتيجة أعمال المراجعة أفادت بأن فريق الطاقة يقوم وبشكل فعال بتنفيذ كافة المهام بكفاءة وفعالية وأنه يوجد خطط استراتيجية تساهم فى دعم مجال ترشيد الطاقة وأن الشركة تقوم باعمال الصيانة الدورية والاستباقية.

وتابع : تركيب معدات تحسين معامل القدرة وتنفيذ كافة التعليمات لتحسين كفاءة المحركات هذا بالاضافة الى ان نتائج المراجعات أوصت بضرورة الحصول على شهادة الايزو 50001 وتطوير طرق توثيق التشغيل القياسى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج شركة مياه الشرب الصرف الصحى وفد هولندي

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