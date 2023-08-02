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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن النووي..اجتماع عاجل بين مسئولين من كوريا الجنوبية والإمارات

صدى البلد

عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها الخامس في العاصمة سيول.

وأكد المزروعي وزير الطاقة الاماراتي ، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع ، إلى أهمية المناقشات التي عقدت الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبارك جين وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

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وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي في مختلف جوانب الطاقة النظيفة لدعم برنامج الطاقة النووية السلمي.

وإدراكاً لإمكانات التقنيات النووية المتقدمة، مثل المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs) ، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في ذلك القطاع، بما يشمل تطوير مشاريع لمحطات طاقة نووية جديدة خارج الدولة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة والمتميزة لمحطات براكة للطاقة النووية، التي تؤكد على القدرات المشتركة للدولتين.

 

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