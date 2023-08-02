وزير العدل التركي يكشف آخر تطورات الهجوم المسلح على القنصلية السويدية بأزمير

أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، اليوم الأربعاء، عن بدء تحقيق في الهجوم المسلح الذي وقع أمام القنصلية الفخرية السويدية في إزمير، غربي تركيا، والذي أسفر عن إصابة امرأة.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، استنكر تونج الهجوم بشدة، في تغريدة نشرها على تويتر، معبرا عن أمنياته بالشفاء السريع للمرأة المصابة.

وأكد الوزير أنه تم بدء التحقيق من قبل السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذا "الحادث الأليم".

وأكد تونج أن تركيا "تحمي حقوق البعثات الدبلوماسية التي تعمل على أرضها"، مشيرا إلى أن قوات الأمن هي الجهة المسؤولة عن ضمان سلامتهم.

وكانت امرأة قد أصيبت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بسبب هجوم مسلح نفذه شخص يعاني من اضطرابات عقلية أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في إزمير، حسبما أفاد بيان صادر عن الولاية.

وتم القبض على المشتبه به بعد هجوم دامي شنه على القنصلية، أدى إلى إصابة موظفة في القنصلية بجروح خطيرة، وتم نقل الموظفة إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج اللازم.

وكانت صحيفة يني شفق نشرت خبرا قالت فيه ان المهاجم يحمل الجنسية السورية، إلا أن المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية أصدر بيانا نفى فيه ما تم تداوله في الإعلام المحلي بشأن هوية منفذ الهجوم على القنصلية السويدية في مدينة إزمير.

وحسب البيان، الذي رصدته شبكة تركيا الآن، فان المعتدي ليس من حملة الجنسية السورية كما تم الإعلان سابقاً، بل هو مواطن تركي من مدينة آغري.

ولم تقدم الرئاسة التركية تفاصيل إضافية عن الهجوم أو حول هوية الجاني.