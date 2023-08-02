حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد اجتماع مهم للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لحسم موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا الاجتماع سوف يعقد قريباً جداً، مشددة على أنه سيتم اصدار بيان رسمي بعد الاجتماع مباشرة لإعلان موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه خلال الاجتماع، سيتم بالاضافة لحسم موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، تحديد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي اشمل (عدد ايام العام الدراسي - موعد بدء وانتهاء الترم الاول - موعد بدء وانتهاء الترم الثاني - موعد بدء وانتهاء امتحانات الترم الاول - موعد بدء وانتهاء امتحانات الترم الثاني - موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 - موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024).

ومن جانبه اكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع ان يكون موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، هو نفسه موعد بدء الدراسة في الجامعات بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

حيث قال المصدر إنه كان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.