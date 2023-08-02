عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد اجتماع مهم للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لحسم موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

شاهد الفيديو:

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن  هذا الاجتماع سوف يعقد قريباً جداً، مشددة على أنه سيتم اصدار بيان رسمي بعد الاجتماع مباشرة لإعلان موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه خلال الاجتماع، سيتم بالاضافة لحسم موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، تحديد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي اشمل (عدد ايام العام الدراسي - موعد بدء وانتهاء الترم الاول - موعد بدء وانتهاء الترم الثاني - موعد بدء وانتهاء امتحانات الترم الاول - موعد بدء وانتهاء امتحانات الترم الثاني - موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 - موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024).  

ومن جانبه اكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع ان يكون موعد بدء الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، هو نفسه موعد بدء الدراسة في الجامعات بالعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

حيث قال المصدر إنه  كان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

غرق في الساحل.. تفاصيل وفاة نجل الفنان حسن يوسف

900 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ